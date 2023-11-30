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Земельные участки в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 900 м²
€20,990
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 902 м²
€20,990
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 901 м²
€20,990
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 900 м²
€20,990
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Земельные участки в Besnyo, Венгрия
Земельные участки
Besnyo, Венгрия
Площадь 1 289 м²
€22,584
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Земельные участки в Пустасабольч, Венгрия
Земельные участки
Пустасабольч, Венгрия
Площадь 980 м²
€61,110
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Земельные участки в Daruszentmiklos, Венгрия
Земельные участки
Daruszentmiklos, Венгрия
Площадь 9 857 м²
€199,271
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Земельные участки в Дунауйварош, Венгрия
Земельные участки
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 1 252 м²
€26,178
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Земельные участки в Надьвеньим, Венгрия
Земельные участки
Надьвеньим, Венгрия
Площадь 1 127 м²
€21,256
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 1 079 м²
€26,038
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Земельные участки в Дунауйварош, Венгрия
Земельные участки
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 941 м²
€10,362
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Земельные участки в Дунауйварош, Венгрия
Земельные участки
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 4 132 м²
€21,154
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