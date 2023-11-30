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Земельные участки в Дунакеси, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
Площадь 344 м²
€78,580
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Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
Площадь 1 108 м²
€212,290
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Земельные участки 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 000 м²
€1,76 млн
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