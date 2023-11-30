Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Дунакеси
  5. Квартиры

Квартиры в Дунакеси, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€97,810
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€290,600
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€105,504
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€79,062
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€111,057
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€237,980
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€131,946
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€224,494
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€237,980
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€207,571
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€154,795
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€177,163
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€194,216
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€225,816
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€224,494
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€147,812
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€223,388
Оставить заявку
Realting.com
Перейти