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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 4 193 м²
€174,835
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 1 046 м²
€136,998
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€236,023
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