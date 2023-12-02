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Коммерческая недвижимость в Dombovari jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Домбовар, Венгрия
Коммерческая
Домбовар, Венгрия
Площадь 779 м²
€788,744
в месяц
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Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
Площадь 650 м²
€161,728
в месяц
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