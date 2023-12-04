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Коммерческая недвижимость в Домбовар, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Домбовар, Венгрия
Коммерческая
Домбовар, Венгрия
Площадь 779 м²
€789,169
в месяц
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