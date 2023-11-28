Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Devecseri jaras

Земельные участки в Devecseri jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
Площадь 1 630 м²
€33,809
Оставить заявку
Земельные участки в Девечер, Венгрия
Земельные участки
Девечер, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€38,840
Оставить заявку
Земельные участки в Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
Площадь 3 097 м²
€4,587
Оставить заявку
Земельные участки в Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
Площадь 2 003 м²
€60,359
Оставить заявку
Земельные участки в Tueskevar, Венгрия
Земельные участки
Tueskevar, Венгрия
Площадь 8 750 м²
€23,588
Оставить заявку
Земельные участки в Нослоп, Венгрия
Земельные участки
Нослоп, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€2,37 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти