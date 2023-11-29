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Жильё в Дабаш, Венгрия

дома
21
23 объекта найдено
Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€153,321
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Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€117,677
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€165,115
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Дом 6 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
€326,299
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Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€171,206
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€88,848
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Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€100,089
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€157,253
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 519 м²
€170,357
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Квартира 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€151,451
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Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
€563,488
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Квартира 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€91,731
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€104,040
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€131,670
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€130,380
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€165,674
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€165,911
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€165,911
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€286,835
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€285,413
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€163,805
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Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,679
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€170,942
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