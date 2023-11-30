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Квартиры в Чургоский яраш, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€31,466
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Квартира 1 комната в Чурго, Венгрия
Квартира 1 комната
Чурго, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€34,243
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Параметры недвижимости в Чургоский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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