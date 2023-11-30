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Квартиры в Csornai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Чорна, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чорна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€97,836
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Параметры недвижимости в Csornai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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