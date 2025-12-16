Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Чорна
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Чорной, Венгрия

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 3 952 м² в Чорна, Венгрия
Магазин 3 952 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 3 952 м²
Количество этажей 2
Общая информация Предлагается к продаже действующий торговый центр в Западной Венгрии. Прода…
$3,48 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти