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Земельные участки в медье Чонград-Чанад, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 602 м²
€233,811
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Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
€137,895
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Земельные участки в Мако, Венгрия
Земельные участки
Мако, Венгрия
Площадь 1 078 м²
€29,226
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Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 1 700 000 м²
€1,20 млн
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