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Жильё в Csengeri jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Ченгершима, Венгрия
Дом 5 комнат
Ченгершима, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€97,604
в месяц
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Параметры недвижимости в Csengeri jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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