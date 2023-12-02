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Дома в Чаквар, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Чаквар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чаквар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€313,990
в месяц
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Дом 2 комнаты в Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€199,693
в месяц
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Дом 2 комнаты в Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€58,338
в месяц
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