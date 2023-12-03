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Жильё в Cigandi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Лацачеке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лацачеке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€36,687
в месяц
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Параметры недвижимости в Cigandi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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