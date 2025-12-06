Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Центральной Венгрии, Венгрия

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Центральной Венгрии, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти