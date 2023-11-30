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Виллы в Будаэрш, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 19 комнат в Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 19
Площадь 400 м²
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
€1,79 млн
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