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Коммерческая недвижимость в Будаэрш, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
Площадь 996 м²
€2,20 млн
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