Виллы в Будакаласе, Венгрия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Будакалас, Венгрия
Вилла 10 комнат
Будакалас, Венгрия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
Очаровательный семейный дом в Будакалаш, Венгрия — рядом с природой и недалеко от города …
$1,76 млн
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hungarian
