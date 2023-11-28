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Земельные участки в Будакалас, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 853 м²
€110,077
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Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 1 315 м²
€118,095
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Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 1 159 м²
€65,260
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