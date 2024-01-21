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Коммерческая недвижимость в Будакалас, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Будакалас, Венгрия
Коммерческая
Будакалас, Венгрия
Площадь 280 м²
€628,099
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