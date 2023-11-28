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Квартиры в Будакалас, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Будакалас, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€218,353
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Квартира 1 комната в Будакалас, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакалас, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€70,737
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