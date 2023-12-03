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Коммерческая недвижимость в Борщоднадашд, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Борщоднадашд, Венгрия
Коммерческая
Борщоднадашд, Венгрия
Площадь 571 м²
Расположение: Бизнес-отель расположен на окраине Боршоднадасда, в 5 минутах езды от централ…
€31,672
в месяц
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