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Коммерческая недвижимость в Bonyhadi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Боньхад, Венгрия
Коммерческая
Боньхад, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€1,20 млн
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