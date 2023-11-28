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Квартиры в Bonyhadi jaras, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€68,667
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Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€68,482
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Квартира 4 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€152,011
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Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€90,158
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Квартира 2 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€22,277
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Параметры недвижимости в Bonyhadi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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