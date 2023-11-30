Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Bolyi jaras

Земельные участки в Bolyi jaras, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€100,480
Оставить заявку
Земельные участки в Дьяль, Венгрия
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
Площадь 534 м²
€63,461
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€1,20 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 902 м²
€20,990
Оставить заявку
Земельные участки в Карцаг, Венгрия
Земельные участки
Карцаг, Венгрия
Площадь 729 м²
€20,990
Оставить заявку
Земельные участки в Mogyorod, Венгрия
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
Площадь 616 м²
€66,158
Оставить заявку
Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 2 474 м²
€179,807
Оставить заявку
Земельные участки в Felsopahok, Венгрия
Земельные участки
Felsopahok, Венгрия
Площадь 1 061 м²
€31,618
Оставить заявку
Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 1 512 м²
€19,711
Оставить заявку
Земельные участки в Kemenespalfa, Венгрия
Земельные участки
Kemenespalfa, Венгрия
Площадь 2 054 м²
€9,172
Оставить заявку
Земельные участки в Тихань, Венгрия
Земельные участки
Тихань, Венгрия
Площадь 684 м²
€358,422
Оставить заявку
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 657 м²
€121,954
Оставить заявку
Realting.com
Перейти