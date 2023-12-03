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Коммерческая недвижимость в Бихаркерестеш, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
Площадь 162 м²
€71,791
в месяц
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Коммерческая в Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
Площадь 300 м²
€200,565
в месяц
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