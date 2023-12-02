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Коммерческая недвижимость в Bicskei jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Этьек, Венгрия
Коммерческая
Этьек, Венгрия
Площадь 220 м²
€754,730
в месяц
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Коммерческая в Бичке, Венгрия
Коммерческая
Бичке, Венгрия
Площадь 410 м²
€525,944
в месяц
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