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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 530 м²
€4,958
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 766 м²
€33,662
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 2 601 м²
€72,804
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 1 309 м²
€260,948
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 1 048 м²
€25,834
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 1 079 м²
€51,798
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 7 558 м²
Промышленная зона / земля на продажу! Цена: 125 евро / м2 Земляные работы были завершены, м…
€944,750
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 1 240 м²
€231,486
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