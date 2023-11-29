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Коммерческая недвижимость в Биаторбадь, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая 1 ванная в Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Биаторбадь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 250 м²
€6,90 млн
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Коммерческая в Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 480 м²
€246,513
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