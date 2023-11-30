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Дома в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€26,178
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Дом 4 комнаты в Комади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€76,418
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Дом 2 комнаты в Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€114,230
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Дом 2 комнаты в Мёзёшаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мёзёшаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€25,120
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Дом 3 комнаты в Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€36,530
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Дом 3 комнаты в Мёзёшаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мёзёшаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€26,018
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Дом 3 комнаты в Ванчод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€23,772
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Дом 7 комнат в Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 7 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€152,167
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Дом 2 комнаты в Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€31,537
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Дом 3 комнаты в Ванчод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€18,370
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Дом 3 комнаты в Ванчод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€13,114
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Дом 3 комнаты в Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€170,826
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Параметры недвижимости в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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