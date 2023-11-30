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Дома в Bekesi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Мезёберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€47,596
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Дом 3 комнаты в Муронь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Муронь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€11,873
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Дом 2 комнаты в Муронь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Муронь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€31,731
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Дом 2 комнаты в Муронь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Муронь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€26,442
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Параметры недвижимости в Bekesi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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