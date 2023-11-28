Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Бекешчаба
  5. Дома

Дома в Бекешчаба, Венгрия

28 объектов найдено
Дом 5 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
€175,804
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,294
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€86,807
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€86,693
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€91,949
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,573
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€53,871
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
€144,532
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€33,944
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€47,301
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€20,997
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€26,050
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€88,033
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€116,940
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€68,414
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
€60,441
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€36,527
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€97,096
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€65,434
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
€257,530
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€183,929
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€39,207
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€153,932
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€26,050
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€73,317
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
€81,464
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€97,359
Оставить заявку
Дом в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 90 м²
€0
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бекешчаба, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти