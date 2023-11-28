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Венгрия
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Дома в медье Бекеш, Венгрия
Дом
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98 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Сарваш, Венгрия
5
1
172 м²
€151,749
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Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
5
2
202 м²
€175,337
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€52,155
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
120 м²
€86,893
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Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3
1
100 м²
€44,555
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
125 м²
€86,463
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Дом 5 комнат
Дьюла, Венгрия
5
2
166 м²
€208,081
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Дом 2 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
2
1
85 м²
€20,967
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Дом 2 комнаты
Кёрёшладань, Венгрия
2
1
75 м²
€25,160
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
87 м²
€91,704
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Дом 3 комнаты
Мезёберень, Венгрия
3
1
117 м²
€47,176
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Дом 3 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
3
1
170 м²
€86,489
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
85 м²
€78,364
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Дом 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
4
1
68 м²
€88,848
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Дом 6 комнат
медье Бекеш, Венгрия
6
3
145 м²
€36,692
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Дом 3 комнаты
Муронь, Венгрия
3
1
101 м²
€11,768
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Дом 2 комнаты
Пустафёльдвар, Венгрия
2
1
120 м²
€18,084
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Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
5
2
160 м²
€144,148
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Дом 3 комнаты
медье Бекеш, Венгрия
3
1
106 м²
€104,311
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
110 м²
€53,728
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Дом 4 комнаты
Шаркад, Венгрия
4
1
95 м²
€49,010
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Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7
2
254 м²
€144,148
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Дом 2 комнаты
Кевермеш, Венгрия
2
1
80 м²
€32,761
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
125 м²
€33,978
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Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
4
1
140 м²
€57,659
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Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
4
1
110 м²
€26,076
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Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3
1
99 м²
€27,519
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Дом 3 комнаты
медье Бекеш, Венгрия
3
1
90 м²
€60,580
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Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4
1
55 м²
€25,947
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Дом 8 комнат
медье Бекеш, Венгрия
8
2
180 м²
€89,554
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Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия
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