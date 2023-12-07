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Квартиры в медье Бекеш, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€60,458
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€92,015
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Квартира 4 комнаты в Дьюла, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€131,225
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Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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