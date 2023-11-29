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Дома в Batonyterenyei jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Matraverebely, Венгрия
Дом 5 комнат
Matraverebely, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€112,766
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Дом 2 комнаты в Матрановак, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матрановак, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€31,207
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Параметры недвижимости в Batonyterenyei jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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