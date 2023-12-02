Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Batonyterenye

Коммерческая недвижимость в Batonyterenye, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Batonyterenye, Венгрия
Коммерческая
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 7 129 м²
€1,34 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти