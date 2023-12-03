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Коммерческая недвижимость в Батасек, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Батасек, Венгрия
Коммерческая
Батасек, Венгрия
Площадь 403 м²
€290,330
в месяц
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