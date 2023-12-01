Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Бальмазуйварош

Земельные участки в Бальмазуйварош, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Тисатеньё, Венгрия
Земельные участки
Тисатеньё, Венгрия
Площадь 5 509 м²
€34,797
Оставить заявку
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
€85,243
Оставить заявку
Земельные участки в Рацкеве, Венгрия
Земельные участки
Рацкеве, Венгрия
Площадь 420 м²
€66,917
Оставить заявку
Земельные участки в Nagylozs, Венгрия
Земельные участки
Nagylozs, Венгрия
Площадь 15 000 м²
Участок с прекрасным расположением под строительство частного или многоквартирного дома или …
€291,528
Оставить заявку
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
Площадь 1 010 м²
€15,792
Оставить заявку
Земельные участки в Надьважонь, Венгрия
Земельные участки
Надьважонь, Венгрия
Площадь 3 405 м²
€42,827
Оставить заявку
Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 836 м²
€74,679
Оставить заявку
Земельные участки в Szentbekkalla, Венгрия
Земельные участки
Szentbekkalla, Венгрия
Площадь 6 974 м²
€53,266
Оставить заявку
Земельные участки в Gyulakeszi, Венгрия
Земельные участки
Gyulakeszi, Венгрия
Площадь 2 880 м²
€39,882
Оставить заявку
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 745 м²
€211,457
Оставить заявку
Земельные участки в Венгрия
Земельные участки
Венгрия
Площадь 1 490 м²
€479,493
Оставить заявку
Земельные участки в Ujlengyel, Венгрия
Земельные участки
Ujlengyel, Венгрия
Площадь 740 м²
€53,266
Оставить заявку
Realting.com
Перейти