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Квартиры в Balatonlelle, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€152,016
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€261,778
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