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Дома в Балатонфюзфё, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€123,256
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Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€138,991
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Дом 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€183,311
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Дом 8 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
€416,974
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