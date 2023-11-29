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Квартиры в Балатонфюзфё, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 70 м²
€157,086
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€88,902
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€215,515
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€199,308
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€196,817
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