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Виллы в Балатональмади, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла в Балатональмади, Венгрия
Вилла
Балатональмади, Венгрия
Площадь 190 м²
На продажу выставлен дом для одной семьи общей площадью около 190 кв. м. Он расположен в Бал…
€320,000
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