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Коммерческая недвижимость в Балашшадьярмат, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 202 м²
€208,634
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Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€328,040
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