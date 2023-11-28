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Жильё в Балашшадьярмат, Венгрия

дома
3
4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€85,339
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Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€57,920
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Дом 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€182,268
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Дом 4 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€164,853
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