Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Бакталорантхаза
  5. Дома

Дома в Бакталорантхаза, Венгрия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Бакталорантхаза, Венгрия
Дом 7 комнат
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€105,222
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти