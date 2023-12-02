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Коммерческая недвижимость в Байя, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 221 м²
€152,737
в месяц
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Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 300 000 м²
€1,30 млн
в месяц
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