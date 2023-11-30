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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€261,709
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 510 м²
€70,409
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 3 237 м²
€66,754
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 510 м²
€70,072
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 4 724 м²
€79,443
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 768 м²
€15,676
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