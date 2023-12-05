Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Бабольна

Земельные участки в Бабольна, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Gyulakeszi, Венгрия
Земельные участки
Gyulakeszi, Венгрия
Площадь 2 880 м²
€39,376
Оставить заявку
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 2 215 м²
€58,113
Оставить заявку
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 282 м²
Срочная продажа земельного участка площадью 1282 кв.м. с готовым планом строительства -27 кв…
€673,889
Оставить заявку
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 1 159 м²
€65,811
Оставить заявку
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 919 м²
€63,161
Оставить заявку
Земельные участки в Гомба, Венгрия
Земельные участки
Гомба, Венгрия
€25,106
Оставить заявку
Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 5 066 м²
€118,908
Оставить заявку
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€76,647
Оставить заявку
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 020 м²
€86,945
Оставить заявку
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 2 080 м²
€517,969
Оставить заявку
Земельные участки в Залабер, Венгрия
Земельные участки
Залабер, Венгрия
Площадь 3 977 м²
€6,607
Оставить заявку
Земельные участки в Mogyorod, Венгрия
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
Площадь 1 251 м²
€70,039
Оставить заявку
Realting.com
Перейти