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Жильё в Бабольна, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Бабольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бабольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€123,943
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